Yangın bölgesinde '3-4 saatlik uykuyla duruyoruz' diyen Soylu Saray'daki ziyafetten çıktı

Marmaris'te önceki gün başlayan yangın devam ederken yangın bölgesinde 3 gündür toplam 3-4 saatlik uykuyla duruyoruz diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün akşam Veliaht Prens Selman için verilen müzikli ziyafette olduğu ortaya çıktı.

Bugün hala devam eden Marmaris'teki yangınla ilgili dün açıklama yapan ve 'yangın söndürme uçakları nerede' diye soranları hedef alarak "Yalan yok. Bozucuk yok. insanların morallerini bozmaya gerek yok. Biz kaç gündür kaç saat uyuduğumuzu bilmiyoruz. 3-4 saatlik uykularla ayaktayız. Havadan karadan... Sayın Bakanımız ve bütün arkadaşlarımızla beraber insanların emeklerine yazık" açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aynı yemekte olduğu video sosyal medyaya düştü.