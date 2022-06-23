Soylu'dan Marmaris Belediye Başkanı'na 'gece görüşlü helikopter' yanıtı: Çöp arabasına baksın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te yangının çıktığı bölgede yaptığı açıklamada Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın söndürme çalışmalarını eleştirerek "Envanterde gece görüşlü helikopter yok" sözlerine yanıt verdi.

Rudaw'a konuşan Soylu, "Çöp arabasına baksın" dedi.

Soylu, yangının son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Sayın bakanımız da burada, Tarım Bakanımız… Gayet müdahale ediliyor. Bu tip yangınlar tam sönmeden kontrol altına alındı cümlesini söylemek risklidir. Çünkü bunun rüzgarı var, farklı bir yerden yeniden başlaması var. Onun için tamamen sönmesi sonrasında söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris'in Bördübet beldesinde başlayan ve yayılan yangının söndürüldüğünü ifade etmişti. Yangın ise 3'üncü gününde hala devam ediyor.