Marmaris'teki orman yangınının sabotaj olduğu iddia edilmişti: Soylu açıklama yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında başlayan yangın devam ediyor. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Gece görüşlü helikopterlerin envanterde olmaması nedeniyle helikopter ve uçaklar ancak sabah saatlerinde söndürme çalışmalarına katılabildi. 45 helikopter ve 12 uçak söndürme çalışmalarına yeniden katıldı.

Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kirişci: Yangın akşama doğru kontrol altına alınabilir

Yangının akşama doğru kontrol altına alınabileceğini belirten Bakan Kirişci şöyle konuştu:

''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. 12 uçağımız 45 helikopterimiz var. Sayı 57. 253 arazözümüz sahada. 24 TOMA şu anda yangına karşı kullanılıyor. Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda. Uluslararası yardım talebinde bulunmadık. 1000'in üzerinde Orman Genel Müdürlüğü çalışanları olmak üzere 2 bin 600 civarında personel sahada. Yaklaşık 3 bin hektar alan yangından etkilenmiş durumda.''

Bakan Kirişci, ''Bugün sabah itibariyle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Beklentimiz düne göre rutubetin daha yüksek olacağı. Hava hızının dünkü düzeyde olmayacağı yönünde meteoroloji verileri var'' dedi. ''Bugün akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz'' diyen Kirişci, yangın kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra da yanan alanlar için ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağını sözlerine ekledi.

Soylu: Gece görüşlü helikopterler bugün veya yarın uçuşlara başlayacak

Gece görüş helikopterleri konusunda açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Gece görüşlü helikopterler normal gece uçak helikopterler gibi değildir. Bütün yükseklik alçaklıkları haritalandırma gerekir. Bu helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımları o kadar iyi hesap edilmesi gerekir ki bir başka facia ile karşı karşıya kalmayalım. Gece görüşlü helikopterler bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacak'' dedi.

Yangın için bir şüpheli tespit edildi

Soylu, yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitleri ve ellerinde şüpheli bir kişi olduğunu da açıklayarak ''Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerindeler. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız'' diye konuştu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatmıştı.