Marmaris'te yangın sürüyor: 'Birkaç noktada alevler yükseliyor'

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da akşam saatlerinde Bördübet Mahallesi'nde başlayan yangın hâlâ devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Marmaris’te başlayan orman yangınının 38. saatindeyiz. Zor ve uzun bir gece geçirdik. Ekiplerimiz Değirmenyanı Kürardı Mevkii’nde soğutma çalışmalarina devam etmekte olup,yangın Kırzeytinlik Mevkii’nde Bördübet arkasında,Yediadaların üstünde ve Honoz Tepesi’nde devam etmektedir" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da "Zor bir gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı. Değirmenyanı Kürardı'nda soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak 4 noktada hâlâ alevler yükseliyor" paylaşımını yaptı.