Hava Kuvvetleri uçakları NATO Zirvesi'nde görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 uçağın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi güvenliği için görevlendirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Litvanya’nın Başkenti Vilnius’taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de iştirak ediyor. Hava Kuvvetlerimize ait; bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R Tanker Uçağı’nın da 12 Temmuz’a kadar NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) Hava Görev Emri’ne uygun olarak gözetleme uçuşları ile yakıt ikmali görevleri icra etmesi planlandı" denildi.