Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü işçileri: THK uçaklarını yapabiliriz, yangın uçağı filosunu oluştururuz

Türkiye’nin birçok kentinde çıkan ve kontrol altına alınamayan orman yangınlarında yangın söndürme uçaklarının yetersiz oluşu ve üst düzey yetkililerin yerel halka yeteri kadar destek vermemesi ile ilgili Türk Harb-İş Sendikası açıklamada bulundu.

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, 12 milyon hektar ormanlık alanın bulunduğu Ege ve Akdeniz sahillerinde her yıl yaşanan orman yangınları sebebiyle 10 bin hektar alanın zarar gördüğü söyleyerek “Meydana gelen yangınların en önemli kısmı olan yangın uçaklarının temini ve idamesi. Daha önce yaşanan orman yangınlarında da bizzat Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ‘Türkiye’de hizmet verecek bir uçak filosu bulunmadığını’ ifade etmiştir” dedi.

'Türkiye'ye hizmet verecek uçak yangın filosu oluşturabiliriiz'

Atak, konuşmasının devamında 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü olarak Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan dünyanın en önemli uçaklarının motorlarına yıllardan beri müdahale ettiklerini belirterek “Eskişehir Türk Harb-İş üyeleri olarak her türlü yangın uçaklarının bakım, onarım ve idamesini yapabileceğimizi, Türkiye’ye hizmet verecek uçak yangın filosu oluşturabileceğimizi buradan duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

THK’nin bünyesinde bulunan yangın söndürme uçaklarına gerekli bakımların yapıldığı takdirde yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanılabileceğini ifade eden Atak, uçaklardaki ‘ömür’ kavramının parça bazında olduğunu belirtti. Atak, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde pek çok jet uçağının ve helikopterin bakımlarının yapıldığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

“Envanterimizde bulunan; T-38 uçaklarının yaşı 59 dan (1962 model), F-4 uçaklarının yaşı 48 den (1973 model), F-16 uçaklarının yaşı 35 den (1986 model) başlamaktadır. Tüm jet ve pervanenin, motorların bakım onarımı, Casa tipi uçaklar ve Couger Helikopter motor bakımları yapılmaktadır. Halen bu uçaklar bakımları yapılarak uçurulmakta ve daha uzun yıllar da uçurulacaklardır. Yaşlarına bakıp antika denilecek olan bu uçaklar uygulanan doğru bakımlar ile ilk günkü performanslarıyla kullanılabilmektedir. Fabrikamızda FASBAT faaliyetleri ile bu başarı sağlanabilmektedir. Jet uçaklarında gösterilen bu başarı yangın söndürme uçaklarında da çok rahat gösterilebilir. Yıllardır ülkemizin tamamının uçuş hattına destek sağlayan teknikeri, teknisyeni mühendisi ile 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü (Hava İkmal) işçileri olarak Eskişehir’in söz konusu sorumluluğun altından gerekli ortam ve şartlar sağlandığı takdirde rahatlıkla kalkabileceğini Tüm Kamuoyuna saygı ile duyururuz"