Hataylı depremzedeler çocukların eğitim hakkı için bir araya geldi

Depremden en çok hasar gören illerin başında gelen Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi'nde depremzedeler, çocukların eğitim hakkı için bugün bir eylem yaptı.

TKP, TÖB-Sen ve Dursunlulu velilerin katıldığı eylem, Dursunlu Gazi Ortaokulu önünde yapıldı. Eylemde konuşma yapan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Örgütlenme Sekreteri Hizam Hasırcı, "Bu sürecin takipçisi olacağız. Taleplerimiz yerine gelmediği takdirde, daha güçlü şekilde burada olacağız" dedi.

Hasırcı'nın ardından eylemde basın açıklaması gerçekleştirildi. Dursunlulu bir veli tarafından okunan basın açıklaması şöyle:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Bütün bu süreçte defalarca çözülebilecek birçok sorun çözülmemiş halkımız yıkıntıların arasında yalnız bırakılmıştır. İnsan yaşamının sürdürülebilmesi için gerekli önlemlerin neredeyse hiçbiri alınmamıştır. İçme suyu ve normal su sorunu devam etmekte, sıkça elektrik kesintileri yaşanmakta, halk sağlığını tehlikeye atacak biçimde, gerekli önlemler alınmadan yıkım çalışmaları devam etmekte, çoğu yerde çöpler dahi toplanmamaktadır. Çocuklarımızın ise sağlıklı koşullarda yaşayamadığı, yeterli beslenmeyi dahi sağlayamadığı bir durum söz konusudur.

Bütün bu sorunların arasında bir şekilde çocuklarımızın geleceğini kurmaya çalışan bizler, tüm bu sorunlar yetmezmiş gibi birde çocuklarımızın eğitim hakkının gasp edilmesi ile karşı karşıya kalmaktayız. Depremden bu zamana kadar, diğer bütün sorunlar gibi, eğitimin sağlıklı bir şekilde devam etmesine yönelik hiçbir adım atılmamıştır. Tüm bu süreç boyunca velilere gerekli bilgilendirmeler yapılmamış, çocuklarımızın hangi okullarda eğitim görebileceği belirlenmemiştir. Son dönemde dile getirilen taşımalı eğitim ise çocuklarımızın eğitim ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Taşımalı eğitimin nasıl yapılacağı, bunun maddi yönünün kim tarafından karşılanacağı soruları belirsizliğini korumaktadır. Şehrimizde var olan ulaşım sorunu ve halkımızın çoğunun deprem dolayısı ile işsizlik ile boğuşması sebebiyle bizlerin kendi imkanlarımız ile çocuklarımızı, çok uzak okullara gönderme olanağımız bulunmamaktadır.

Buradan milli eğitim müdürümüze sormak istiyoruz.

1. Geçen tüm bu süre zarfında çocuklarımızın eğitimi için neden herhangi bir adım atılmadı? Bu süre zarfında milli eğitim müdürümüzün en temel görevini yerine getirmesini engelleyen ne gibi görevleri vardı?

2. Mahallemizde var olan okulumuz neden 6 ayda güçlendirme yapılıp yeniden açılmadı?

3. Mahallemizde bulunan okul onarılamayacak durumda ise, 3 Ayda yaptığı inşaatlar ile övünenler 6 ayda mahallemizin eğitim ihtiyacını karşılayacak bir bina neden yapmadılar?

4. Çocuklarımızın eğitiminde büyük rolü olan öğretmenlerimize, çocuklarımıza sağlıklı eğitim verebilmesi için insancıl yaşam koşullar neden sağlanmadı?

Olağan koşullarda dahi birçok eşitsizliği içerisinde barındıran, parası olanların bilimsel eğitime ulaştığı olmayanın tarikatlara terk edilmiş devlet okullarında eğitim almaya çalıştığı eğitim sistemimiz pandemi ve depremle beraber tamamen bitirilmiştir.

Çocuklarımızın eğitim hakkı için hızlıca gerekli adımların atılmasını talep ediyor, gerekli adımlar atılana kadar sürecin takipçisi olacağımızı gerekirse her gün yeniden ve yeniden toplanacağımızı ilan ediyoruz.

Çocuklarımızın geleceğini, bizleri unutan devletin, gözünü kar hırsı bürümüş para babalarının eline bırakmayacağımızı buradan bir kez daha haykırıyoruz. Ücretsiz ve nitelikli eğitim haktır. Eğitim sağlama sorumluluğunu yerine getirmeyen bütün kişi ve kurumların ensesinde olacağız."