Hatay'daki orman yangınına ilişkin 4 gözaltı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol mesire alanında bugün çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, Hatay Valiliği "yangına sebebiyet veren" 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada "Antakya ilçemize bağlı Serinyol mesire alanında çıkan orman yangınına sebebiyet veren 4 şahıs olayın hemen ardından kolluk kuvvetlerimizin, karadan ve havadan yaptıkları operasyonla yakalanmış olup haklarında adli sürecin başlatılması için adliyeye sevk edilmiştir" denildi.