Hatay'daki orman yangını 6 saatin ardından kontrol altına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Karbeyaz Mahallesi'nde akşam saatlerinde kızılçam ormanı ve zeytinlik alanda yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.
4 arazöz, 2 su tankı ve 40 orman işçisinin 6 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık kızılçam ormanı ve 2 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.