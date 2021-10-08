Mermer ocağı izni verilen ormanda kaya mezarları bulundu!

Mersin Anamur’a bağlı Korucuk köyünde yaklaşık 2 bin dekarlık ormanlık alanda iki ayrı mermer ocağı izni verildi. Bölgede tescil edilmemiş arkeolojik kalıntılar olduğunu belirten köylüler, geçtiğimiz yıl ilgili kurumlara başvurarak alanda inceleme yapılmasını talep etti. Bunun üzerine ormanlarla kaplı tepede yapılan incelemede, mermer ocağı ruhsatı verilen arazi yakınında daha önce tescil edilmemiş olan kaya mezarları ve kilise kalıntılarıyla çeşitli yapılara ait duvar kalıntıları tespit edildi. Antik çağ ve Geç Roma dönemlerine ait olduğu düşünülen kalıntılar, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

Anamur’a bağlı Korucuk köyü, sarp kayalıklar ve ormanlarla çevrili. Yoğun maki örtüsünün dikkat çektiği bölgede yerel halk tarımsal üretimle geçimini sağlıyor. Ancak Korucuk köyünün başı iki yıldır mermer ocaklarıyla dertte. Yaklaşık 2 bin dekarlık ormanlık alanda iki ayrı mermer ocağı için ruhsat verilen köyde yerel halk hem yaşam alanlarını, hem doğayı hem de tarihi korumak için hukuksal mücadele yürütüyor.

Mahkeme birini iptal etti, diğerinin davası sürüyor

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) Anamur Temsilciliğinin öncülüğünde açılan davaların ardından mermer ocaklarından biri için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı Mahkeme tarafından iptal edilmişti. İkinci mermer ocağı için açılan davanın bilirkişi keşfi ise 5 Ekim’de yapıldı. Dava süreci ise halen devam ediyor.

Kopyala yapıştır projelerler doğa yağmasına tepki

Kopyala yapıştır yoluyla elde edilen bilgilerle hazırlandığı eleştirilerine yol açan ÇED raporlarının özensizliğinin yanında, bölgede bulunan kültür varlıklarının da bugüne kadar tescil edilmediği korumasız kaldığı ortaya çıktı. Korucuk köyündeki tarımsal üretimin de mermer ocaklarının tehdidi altında olması yerel halkın tepkisini çekiyor.

Bölgede bulunan kalıntılar uydu görüntüsünde bile yer alacak kadar belirgin

Halk doğayı ve tarihi korumak için seferber oldu

İki ayrı mermer ocağı izni verilen Korucuk köylüleri, dağlık bölgede çeşitli yapı kalıntılarının bulunduğunu belirterek geçtiğimiz yıl Anamur Müze Müdürlüğü’ne başvurdu. Konuyla ilgili gelişmeleri gündeme getirdiğimiz haberimizde, vatandaşların bölgede arkeolojik kalıntılar ve mağaralar bulunduğu yönündeki görüşlerine ve söz konusu doğal ve kültürel varlıkların tescil edilmesine yönelik taleplerine de yer vermiştik.

Köylüler uyardı, koruma bölge kurulu tescil etti

Yerel halkın girişimlerinin ardından arkeologlar tarafından bölgede yapılan incelemelerde antik dönem ve Geç Roma çağına ait olduğu düşünülen kalıntıların olduğu tespit edildi. Korucuk köyü sınırlarında bulunan Sarnıçtepe ve Küllüin tepesi olarak bilinen alanın çevresinde yapılan incelemede tespit edilen arkeolojik kalıntılar, çevresiyle birlikte Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek koruma altına alındı. Koruma Bölge Kurulu’nun tescil kararı ve belirlenen sit sınırları, ilgili kamu kurumlarına da gönderildi.

Korucuk köyünde tescil edilen kalıntılar yüksek bir tepede yer alıyor

'Kalıntılara ulaşmak için tırmanmak zorunda kalındı'

Tescil edilen arkeolojik kalıntılara ilişkin tespit ve görüşlere de yer verilen Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ekinde alandaki taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Alanın çok sık bir ormanlık olduğu görülmüş ve tepeye çıkabilmek için patika orman yolu takip edilerek yapı kalıntılarına ulaşabilmek için belli kesimlere tırmanarak ulaşmak zorunda kalınmıştır. Söz konusu tepenin zirvesinde muhtemel kilise kalıntısı olduğu düşünülen antik döneme ait duvar kalıntıları, temel yapı duvarları, yapı elemanları olduğu görülmüştür. Alanın yoğun ormanlık olması görüşü ve incelemeyi zorlaştırmış olup bitki örtüsü ve topografyanın izin verdiği ölçüde gözlemler gerçekleştirilebilmiştir.

Antik yapılar, kilise ve kaya mezarları bulundu

Yapılan gözlemlerin devamında kaya mezarları tespit edilmiş olup, kaya mezarlarının bir tanesinin ormanlık alan içerisinde, diğerinin bir tepede dağın yamacında olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar yoğun ormanlık alan ve bitki örtüsü olsa da incelenen alanın 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında tanımlanan yerlerden olduğu anlaşılmaktadır. Antik yapılara ait dağılmış yapı kalıntıları ve seramik parçaları örnekleri gözlemlendiğinde, tepede bulunan alanın Geç Roma dönemine ait bir kilise kalıntısı olduğu düşünülebilir. Alanın geçmiş zamanda doğal afet sonucu tahribata uğradığı düşünülmektedir. Şimdiki tehlikeler: Kaçak kazı ve tahribat.”