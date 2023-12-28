Hatay'da yıkım çalışmaları sırasında bina zarar gördü: 2 bina tahliye edildi

6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen illerin başında gelen Hatay'da 23 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetmiş, depremin üzerinden 10 ay geçmesine karşın yurttaşların yaşadığı sorunlar devam ediyor.

Hataylı yurttaşların yaşadığı birçok sorunun yanı sıra, enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları kaynaklı problemler sürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında "yerinde ayrıştırma" ve "susuz enkaz kaldırma" yasaklara karşın devam etmiş, geçtiğimiz aylarda ağır hasarlı yapıların yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetmiş, bir ilkokulun yanındaki ağır hasarlı binanın yıkımı çocuklar okul bahçesindeyken yapılmıştı.

Bina zarar gördü, 2 apartman tahliye edildi

Yıkım çalışmalarının devam ettiği şehirde, bugün de İskenderun ilçesinde, yıkım çalışmaları sırasında ağır hasarlı bir binanın zarar görmesi sonucu iki apartman tahliye edildi.

Çay Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında, yakınındaki ağır hasarlı bina zarar gördü. Bunun üzerine, burada yer alan 5 katlı 2 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. (AA)