Depremde 72 kişi ölmüştü: Hatay Hastanesi'nin güçlendirilmesi için bakanlık 'ödenek yok' demiş

6 Şubat Maraş merkezli depremlerde yıkılan ve 72 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının güçlendirilmesi için Başhekimlik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı arasında 2021-2022 yıllarında defalarca yazışma yapıldığı ortaya çıktı. Yazışmalara göre bakanlık "binayı güçlendirmeye ödenek olmadığını" söyledi.

Aradan 10 ay geçmesine rağmen dava açılmadığını hatırlatan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, eski İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yunus Doğramacı hakkında başlatılan soruşturma dosyasına ulaştı. Yazışmaları belgelerle yayımlayan Saymaz şunları kaydetti:

"Meğer üç kurum bütün blokların yetersiz çıktığını ve binanın ya yıkılması ya da güçlendirilmesi gerektiğini biliyormuş. Buna rağmen bakanlık deprem güçlendirme raporu için 997.690.000 TL’yi 'Ödenek yok' diye vermeye yanaşmamış. Depremden 10 ay önce Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 'Döner sermayeden karşılayın' diye yazılmış. Yani 'Başınızın çaresine bakın' denilmiş!"

AKP'den aday adayı oldu

Saymaz, eski İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat'ın 14 Mayıs’tan önce AKP Hatay Milletvekili aday adayı olduğunu belirtti.

Muğla Menteşe Devlet Hastanesi de depreme dayanıksız

Saymaz aynı yazısında Muğla Menteşe Devlet Hastanesi’nin de 2018 yılında depreme karşı dayanıksız diye yıkım kararı olduğunu, bir süre kapatılıp yeniden açıldığını ifade etti.

Birlik Sağlık-Sen Temsilcisi olan hemşire Abdullah Gül'ün önlem alınması için geçtiğimiz günlerde Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne başvurduğunu yazan İsmail Saymaz hemşirenin dilekçesini de paylaştı:

"Yaptığımız saha çalışmalarında Menteşe Devlet Hastanemizin bazı yapıların yıkım kararının, bazı yapıların depreme dayanıksız olduğu tespit edilmiştir. Depremde büyük kayıplara sebebiyet verecek bu durum karşısında acilen önlem alınması gerekmektedir. Gerekli önlemlerin ivedilikle alınarak, tarafımıza bilgi verilmesi..."