Hatay'da Validen sonra İl Sağlık Müdürü de AKP'den aday olmak için istifa etti

Hatay’da, depremler nedeniyle Eğitim Araştırma ve Defne hastanelerinin yoğun bakımında 100’ü aşkın yurttaş yaşamını yitirirken tek bir kişi istifa etmezken Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, 14 Mayıs‘ta yapılacak olan 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için görevinden istifa etti.

Hambolat, sosyal medya hesabından istifa kararını duyurduğu açıklamada, AKP'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrıldığını belirtti.

Hambolat’ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Değerli Dostlarım. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü görevimden AK Parti Milletvekilliği Aday Adaylığına başvurmak için ayrıldım. Rabbim hepimizin yolunu, bahtını açık eylesin. Dualarınıza ve göreve talibiz. Biz büyük bir aileyiz."

Hambolat’ın istifasına ilişkin Hatay’ın yerel internet sitesinin ‘Hatay İnternet TV’ isimli sitenin facebook sayfasında açıklama yapıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Hatay İnternet TV’nin ‘İl Sağlık Müdürü de istifa etti. Hambolat milletvekilliğine göz dikti’ başlığıyla yaptığı paylaşımı alıntılayarak Hambolat'ın ‘başarısız olduğu için değil, vekil olmak için’ istifa ettiğini belirtti.

Saymaz’ın paylaşımı ise şöyle:

"Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat istifa etti. Başarısız olduğu için değil, vekil olmak için! Oysaki Hatay'da depremde eski devlet hastanesi yıkılıp 72 yurttaşa mezar oldu. Eğitim Araştırma ve Defne hastanelerinde yoğun bakımda 100'ü aşkın can gitti.”