Hatay'da toplu oy kullanmaya çalışan kişiyi CHP'li vekil yakaladı: 'Neden olaya müdahale etmiyorsunuz?'

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, toplu oy kullanmak isteyen kişiyi yakaladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin ülkenin farklı noktalarından usulsüzlük haberleri gelmeye devam ediyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Toprakhisar İmam Hatip Ortaokulu'nda bir kişi, 1106 numaralı sandıkta 3 adet zarf ile toplu oy kullanmak istedi. Duruma fark eden CHP Milletvekili Servet Mullaoğlu, sandık görevlilerine tepki gösterdi.

Mullaoğlu, "Neden olaya müdahale etmiyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Seçim Kanunu'na aykırı. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar, günah. Hak yiyorsunuz" ifadelerini kullandı.