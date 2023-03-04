Hatay'da su sorunu çözülemedi: 'İnsanlar suya ulaşmakta zorluk yaşıyor'

45 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Maraş merkezli depremlerin ardından en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da temiz içme suyu sorunu gündem oldu. Depremzedeler bölgede hâlâ su olmadığını belirterek tepki göstermeye başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir. #hataydasuyok"

'Hatay'da ciddi bir su sorunu var'

TKP Antakya Armutlu Kriz Masası da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Krizin gerçek olduğu ve bölgede su ihtiyacının olduğu" belirtilen açıklamada, özellikle Hatay'ın bazı ilçelerinde bu durumun yurttaşları sıkıntıya soktuğu, depremzedelerin su taleplerinin giderek arttığı ifade edildi.

TKP'nin paylaşımında "Hatay'da ciddi bir su sorunu var, özellikle Samandağ, Defne, Antakya'da insanlar suya ulaşmakta zorluk yaşıyor. Bize bu yönde gelen talepler de son iki gündür arttı" denildi.

TKP #Antakya Armutlu Kriz Masası'ndan bildiriyoruz:



🔴#Hatay'da ciddi bir su sorunu var, özellikle Samandağ, Defne, Antakya'da insanlar suya ulaşmakta zorluk yaşıyor. Bize bu yönde gelen talepler de son iki gündür arttı.#HataydaSuYok pic.twitter.com/4Z7CxUw3fa — TKP (@tkpninsesi) March 4, 2023

Valilikten açıklama: Kara propaganda

Öte yandan Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "il genelinde depremler nedeniyle su şebekesinde meydana gelen arızaların ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu giderildiği" söylendi.

Açıklamada, "Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır" ifadesine yer verildi.