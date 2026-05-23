Hatay'da selin faturası ağırlaşıyor: 'Yetkililerin takım elbiseleriyle gelip her şey yolunda gibi poz vermesinden usandık'

'Hasar yeni belli oluyor, onarmaya çalışıyoruz'

Hatay'da selden etkilenen yurttaşlar, kentin artık afet bölgesi ilan edilmesini isterken, durumun hayatın olağan akışındaymış gibi gösterilmesine itiraz ediyor.

Havaların ısınması ve suların çekilmesi ile yaşanan hasar ve mağduriyet asıl şimdi gün yüzüne çıkıyor. Defne ilçesinden Ali bey yaşananları şöyle anlatıyor:

"Birçok yerde birinci kata kadar su basmış durumda, büyükbaş hayvanların olduğu ahırlarda tüm hayvanlarımız öldü, tavuklarımız koyunlarımız hepsi telef oldu. Mahsuller aynı şekilde şu an çoğu tarla gözümüzün önünde göl gibi duruyor. Onun dışında vali falan geliyor buraya bir cenazemiz vardı. İlk defa bir yetkili gördük. Büyükşehir belediye başkanı ilk kez yeni yeni sokağa çıkıyor. Fotoğraf çekiyor, gidiyor. En büyük sorun hasar tespit. Burada herkes mağdur. Ama kimse gelip de kardeş senin ne zararın var neyin var kaç hayvanın öldü diyen yok."

Aynı zamanda depremden de benzer bir büyük borç ve hasarla çıkan yurttaşlar, bu sel felaketiyle her şeyin iki üç yıl geriye gittiğini ve kurmaya çalıştıkları hayatın baştan yıkıldığını belirtiyor.

'Belediye sokak sokak gezmeli'

Yetkililerin yeterince ilgilenmediğinden bahseden bir başka yurttaş ise duruma şu sözlerle tepki gösteriyor:

"Buraya belediye başkanı geldi, video çekti. Dedi ki hasar varsa gidersiniz sokakları evleri belediye ekipleri temizlesin. Gelin gezelim sokakları her sokakta bir evde insanlar çamur atıyor dışarı. Belediye göstermelik bir şey yapıyor. Bunu şu nedenle söylüyorum. İnsanlar böyle video görünce her şey normalmiş belediye de işi çözüyormuş gibi anlıyor. Hatay'da durumlar normal değil kardeşim. Bak buraya her yer çamur içinde. Buranın artık afet alanı mı ilan ediliyor başka bir şey mi bilmiyorum. Evimi sel bastı, ahırımı sel bastı, tarlam su içinde. Ne yapacağım ben? Borcumu kim ödeyecek? Taksitlerimi kim ödeyecek? Hadi gidelim eve yeni eşyalar alalım bunun parasını kim bulacak? Herhalde Hatay yer yarılsa içeri girse belediye durumu takip ediyoruz diyecek geçecek."

'Kendi başımızın çaresine kendimiz bakıyoruz'

Değirmenyolu mahallesinde yaşayan Emine Hanım ise soL'a verdiği bilgilerde, "Şu an zaten burada tüm sorunları kendimiz hallediyoruz. Çamuru temizliyoruz. Islanmış halıları, çamura bulanan mobilyaları dışarı çıkıp kendi evimizi temizliyoruz ama. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonrasını göremiyoruz." diyor. Araçlarının motorlarına kadar çamur içinde kaldığını belirten yurttaşlar bundan sonra ne yapacaklarını kara kara düşünüyor. Bölge halkı, "Kasko karşılayacak mı? Ya da sigorta? Mesela evlerimiz de deprem için sigortalıydı DASK vardı bir şey vardı. Ama adamlar kalktı evin değerinin beşte birini onda birini verdiler çoğu örnekte. Şimdi ne olacak? Mesela beyaz eşyaların hasar tespiti nasıl oluyor? Kimse doğru düzgün bir açıklama da yapmıyor. Kimse yok ortada biz de çoğu şeyi atıyoruz. Ne yapacağız sokak ortasına koyup yetkili mi bekleteceğiz?" diyerek kendi yaralarını sarmaya çalışıyor.

Can kaybı dörde yükseldi

AFAD başkanı Pehlivan, Samandağ ilçesi Karaçay mevkiinde köprüden nehre düşen araçta kaybolan vatandaşların bulunmasına yönelik sürdürülen çalışmalara dair bilgi verdi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Pehlivan, can kaybının arttığını belirtti.

Taşkınlar nedeniyle ilk etapta üç vatandaşın hayatını kaybettiğini, arama çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Pehlivan, toplam can kaybının dörde yükseldiğini duyurdu. Bir kişinin ise hala kayıp olduğunu belirten Pehlivan, arama kurtarma ekiplerinin Karaçay nehri boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Sel sonrası salgın tehlikesi

Hatay'da iki gündür etkisini sürdüren sel felaketinin ardından gözler bu kez selin geride bırakabileceği sağlık risklerine çevrildi. Uzmanlar, taşkın sularının çekilmesiyle birlikte ikinci bir tehlike döneminin başlayabileceğine dikkat çekti. Afet Psikolojisi Platformu Derneği tarafından paylaşılan sel sonrası hijyen ve temizlik rehberinde, selin yalnızca su baskınıyla sınırlı olmadığı ve sonrasında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı. Rehberde, kirli su kaynakları ve hijyen eksikliğinin enfeksiyon riskini artırdığı detaylarıyla anlatıldı.

Yaraları Dayanışmayla Sarıyoruz!



Yurttaşlarımızı çaresizliğe terk etmeyecek, bu zor günleri örgütlü güçle aşarken verilmeyen hizmetlerin de hesabını soracağız. pic.twitter.com/YGI2QNr7Sl — TKP Hatay (@hataytkp) May 22, 2026

'Yetkililerin takım elbiseleriyle gelip her şey yolunda gibi poz vermesinden usandık'

Hatay'ın acil olarak afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini ifade eden TKP Hatay il örgütü, birçok noktada başlattığı dayanışma ekipleri ile selden zarar gören yurttaşlarla çalışmalara başladı. Eksik ve ihtiyaç listesi ilan eden örgüt, hem selden zarar gören yurttaşların güvenli yerlere yerleştirilmesi hem de doğrudan temizlik çalışmalarında dayanışma başlatılmasını sağladı. Tüm bu adımların dışında olası salgın ya da hastalık konularına karşı da Hataylı emekçileri uyaran TKP, ihtiyaç halinde kendileriyle iletişime geçilmesi çağrısında bulundu.

Hatay halkı yine kendi başına ayağa kalkmaya çalışıyor. Hatay'ın hesabını elbet soracağız! pic.twitter.com/QxWEo5Tzxg — TKP Hatay (@hataytkp) May 23, 2026



