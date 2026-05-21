Hatay'da altyapı yine iflas etti: Vatandaş evinden yüzerek çıktı, yetkililerden hâlâ ses yok

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 3 yıla rağmen bitmeyen altyapı çalışmaları ve şantiyeler, halkın çilesini katlamaya devam ediyor.

Neredeyse sil baştan oluşturulan kentin altyapısı her şiddetli yağışta iflas ederken, depremzedeler ardı arkası kesilmeyen sel felaketleriyle baş başa bırakılıyor.

Dün yaşanan şiddetli yağmurun ardından yollar yine su altında kaldı, Asi Nehri taştı, köprüler yıkıldı ve evleri su bastı. Dağlardan yerleşim yerlerine kayalar yuvarlandı.

Antakya Bağrıyanık Mahallesi'nde bir yurttaş çöken evinin enkazında 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, Subaşı Mahallesi'nde ise yağış kaynaklı kaza sonucu bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Çok sayıda yaralının olduğu kentte altyapı tamamen çöktü. Samandağ’ı merkeze bağlayan köprü ile Çekmece’deki alternatif yol yıkıldı.

Samandağ-Arsuz yoluna kayalar yuvarlandı. En işlek yolların trafiğe kapatıldığı kentte, Değirmenyolu-Sinanlı hattındaki sokaklar tamamen sular altında kaldı. Bölgede ulaşım ancak şişme botlarla sağlanabiliyor.

'Evden yüzerek çıktık'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Defne İlçe Örgütü selden etkilenen yurttaşlara dayanışma ziyaretinde bulundu.

TKP Defne İlçe Başkanı Gültekin Sahillioğlu, Değirmenyolu Mahallesi'nde mahsur kalan yurttaşlarla konuştu. Evden yüzerek çıktıklarını aktaran bir yurttaş, "Seralarımız, ekinlerimiz, hiçbir şeyimiz kalmadı, çok mağduruz" dedi.

TKP Hatay: İhmallerin, plansızlığın bedelini halkımız ödüyor

TKP Hatay İl Örgütü, kentteki yıkımın yapısal nedenlerine işaret eden bir açıklama yayımladı.

6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya çalışan kentin kaderine terk edildiğini vurgulayan açıklamada, "Yıllardır ihmallerin, plansızlığın ve rant uğruna doğanın talan edilmesinin bedelini halkımız ödemeye devam ediyor" denildi.

Birçok mahallede elektrik kesintilerinin sürdüğünü ve okulların tatil edilme kararının çok geç kalındığını belirten TKP Hatay İl Örgütü, açıklamasını şu dayanışma çağrısıyla sonlandırdı:

Bugün bir kez daha görüyoruz ki halkı yalnız bırakan anlayışlara karşı birbirimize sahip çıkmak, dayanışmayı büyütmek ve kolektif yaşamı savunmak hayati bir sorumluluktur. Sel felaketinden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil ihtiyacı olan, dayanışmaya ihtiyaç duyan ya da ulaşamadığımız yurttaşlarımız bizlere doğrudan ulaşabilirler.

Başta Defne, Samandağ ve Antakya olmak üzere Hatay genelinde yaşanan sel felaketi hepimizi derinden üzmüştür. Acil ihtiyacı olan, dayanışmaya ihtiyaç duyan ya da ulaşamadığımız yurttaşlarımız bizlere doğrudan ulaşabilirler: 0535 661 35 22



Dayanışma yaşatır!



TKP Hatay İl Örgütü pic.twitter.com/6P8uk8hFKy — TKP Hatay (@hataytkp) May 21, 2026

'Ortada bir yetkili bile yok'

Defne Halk Temsilcileri Meclisi adına konuşan Hizam Hasırcı, yetkili isimlerin sahada yer almadığına dikkat çekti. Hasırcı, durumun ciddiyetini şu sözlerle paylaştı:

Dün geceden beri yüzlerce video ve fotoğraf geldi. Acaba bu bizim gördüklerimizi gören yetkili yok mu? Ortada ne bir yetkili var, ne bir belediye başkanı, ne de bir kurumun temsilcisi var. Bu durumu kabul etmiyoruz. Halkımızla dayanışma içindeyiz, telefonlarımızla, sosyal medyadan ulaşsınlar, elimizden geleni yapacağız.

Hiçbir felaketten ders çıkarmayan ve her sene aynı mağduriyetlere sebep olan yetkilileri istifaya çağıran Hasırcı, yaşanan sorunların hesabını soracaklarını ifade etti.

Samandağ-Uzunbağ Mahallesi

'Altyapı sorunu var ama önlem alınmıyor'

Hatay'da bu yıl sel nedeniyle birçok taşkın yaşandığını hatırlatan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Başkanı Deniz Ezer de, soL'a konuştu, Hatay'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurguladı:

Ne Hatay Valiliği ne diğer kurumların hâlâ tek bir açıklaması yok. Ne sosyal medyada ne de sitelerinde bir açıklama var. Yıllardır depremden bu yana Hatay afet bölgesi ilan edilsin diyoruz, kimse bunu duymuyor. Kimse sesimizi duymuyor. Öte yandan bakınca altyapı sorunu var ama önlem alınmıyor. Depremden sonra o kadar şey yaşandı, sel felaketleri yaşandı ama önlem dahi alınmadı. Bunlar yaşandı, ne yaparız diyen, ders çıkaran yok.

Muhatap bulunamıyor: 'Halka herkes başının çaresine baksın denildi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kente geldiğinde yolların asfaltlanıp her şeyin yolunda gösterildiğini belirten Ezer, asıl gerçeğin Samandağ'ı Defne'ye bağlayan köprünün çökmesi ve insanların geceyi yüksek yerlere kaçarak geçirmesi olduğunu vurguladı.

Ezer, bu felaket tablosu karşısında Hatay Valiliği'nin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sessiz kalmasını eleştirdi. Velilerin sabah saatlerinde okulların akıbeti için muhatap bulamadığını dile getiren Ezer, "Herkes açılıştan açılışa koşturuyor ama kimse açıklama yapmıyor. Yağmurun devam etmesi beklenirken yetkililerin halka herkes başının çaresine baksın demesini kabul etmiyoruz" dedi.