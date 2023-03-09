Hatay'da molozların döküldüğü yer görüntülendi: Köylüler endişeli

Depremden sonra başlatılan hafriyat çalışmaları tartışmalara neden olmuştu. Sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtilen molozlar Kahramanmaraş örneğinde dere yatağına dökülürken Hatay'da ise Samandağ yolu üzerindeki Koçören köyüne yakın bir yere dökülüyor.

Köylüler yapılan işlemlerden ve hafriyat çalışmalarından kaynaklanabilecek sağlık sorunlarından endişe ederken uzmanlar eğer gerekli önlemler alınmazsa bu tür işlemlerin bir doğa katliamına da sebep olabileceğini belirtiyor.

Molozların ayrıştırılması gerektiğini belirten uzmanlar, molozların döküleceği yerlere gerekli alt yapı işlemlerinin yapılarak olası asbest sızıntısının yer altı suların karışmasının engellenmesi konusunda uyarıyor.

Atık yönetim planlamasına uyulup uyulmadığı ya da sürecin nasıl ilerlediği noktasında bilgi alamadıklarını ifade eden köylüler ise yetkililerin kendilerini ve molozların döküldüğü civar köylerde yaşayan insanları bilgilendirmesini talep ediyor.