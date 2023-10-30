Hatay’da madenler için ÇED şartı kaldırıldı: '12 taş ocağından rapor istenmedi'

Hatay Valiliği tarafından alınan kararla bundan sonra maden arama ve taş ocakları için ÇED raporu almaya, ÇED bilgilendirme toplantısı yapmaya gerek kalmayacak.

Duvar'ın haberine göre, 3 Ağustos'ta Hatay Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde alınan bir komisyon kararıyla artık kentte madencilik faaliyeti için ÇED raporu şartı aranmayacak.

Karara gerekçe olarak deprem nedeniyle artan madeni malzeme ihtiyacı gösterildi.

12 taş ocağından ÇED raporu istenmedi

Hatay Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, kararı Hatay’ı öldürmek olarak nitelendirdi. Sekiz aydır asbestten, tozdan boğulan Hatay’ın taş ocaklarıyla yok edileceğini söyleyen Karasu, “Şu an halihazırda 12 tane taş ocağı için mahkeme ÇED raporu gerekli değildir kararı verdi. Bu karara itiraz etmeye hazırlanıyoruz. Tozdan, enkazdan boğulan Hatay’ı taş ocakları yapmak öldürmek anlamına geliyor. Biz bir toplantıda Valiye bu sorunu ilettiğimizde Vali “Hatay’ın taşa ihtiyacı var” dedi. Hatay’ın taşa ihtiyacı olduğu kadar havaya, suya da ihtiyacı var. Tüm taş ocakları şehre yakın yerlere kuruldu. İnsanların olmadığı yerde yapılmalı. Zaten enkaz tozlarından yaşanamayacak durumda olan Hatay, taş ocağını, maden aramasını kaldırmaz” dedi.

Valilik kararına dava açtıklarını söyleyen Baro Başkanı Cihat Açıkalın, “Dava usulen reddedildi. BARO ‘bu tarz dosyalara dava açamaz’ gerekçesiyle reddedildi. Biz bu karara itiraz ettik. Dava şu an Adana istinafta. Bu karar kabul edilir bir karar değil” dedi.