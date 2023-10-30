Deprem jeneratörlerini depoda saklayan genel sekreter görevden alındı

6 Şubat'ta meydana gelen 11 şehirde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgedeki en büyük ihtiyaçlardan biri jeneratör olmuştu. Tunceli İl Özel İdaresi’ninse Adıyaman'da kullanılmak amacıyla aldığı jeneratörleri kendi deposunda sakladığı ortaya çıkmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken arama kurtarma çalışmaları için jeneratör talebinde bulunan ancak jeneratörleri kayıt dışı bir şekilde İl Özel İdaresi ambarında muhafaza ettiği ileri sürülen Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım izne çıkartılmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Yıldırım'ın genel sekreterlik görevinden alınarak Valilik bünyesindeki İl Sosyal Örgüt ve Proje Müdürlüğü’ne atandığı öğrenildi.

Öte yandan 7 adet jeneratörden birinin akıbeti hâlâ bilinmiyor.