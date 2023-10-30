Cumhuriyet'i hedef alan Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü açığa alındı

Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Cumali Özince, sosyal medya hesabındaki paylaşımından dolayı açığa alındı.

Cumhuriyet'i hedef alarak sosyal medya hesabından, "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" diye yazdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün paylaşımdan haberdar olması üzerine Özince hakkında Konya Valiliğine yazı gönderildi. Valilik kararı ile açığa alınan Cumali Özince hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince’nin paylaşımıyla ilgili olarak açığa alındı ayrıca bu konuda müfettiş görevlendirildi. (AA)