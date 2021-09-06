Hatay'da iki ayrı yerde orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinin Kardeşler Mahallesi'nde Habib-i Neccar Dağı'nda ve Ballıöz Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre öğle saatlerinde Kardeşler Mahallesi'nde Habibi Neccar Dağı'nda çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Saat 16.00 sıralarında da Ballıöz Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre Ballıöz Mahallesi'nde çıkan orman yangını da kontrol altına alındı.

Ballıöz Mahallesi'nde 3 hektar ormanın zarar gördüğü, Kardeşler Mahallesi'nde ise 5 hektar örtünün zarar gördüğü bildirildi. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.