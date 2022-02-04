Hatay'da hayat pahalılığına karşı basın açıklaması çağrısı

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN), Hatay'da pahalılığa karşı düzenleyeceği basın açıklamasına çağrıda bulundu.

Sendika yarın Uğur Mumcu Bulvarı'nda düzenelenecek açıklama için yaptığı çağrıda "Ekonomik kriz'in bedelini; dayatılan ağır vergiler ve yüksek faturalar ile halkımız ödemeye devam ediyor" dedi.

TÖB-SEN çağrı metninde nüfusun büyük kısmının açlık sınırının altında yaşadığına dikkat çekerken "Patronların yüksek kâr hırsı ödediğimiz faturaların yüksek olmasına neden olmaktadır" ifadesini kullandı.