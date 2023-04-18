'Hatay'da havalimanı 17 Mayıs'a kadar kapatıldı, en az 500 bin seçmen yok'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan beri tartışılan konulardan biri de en ağır yıkıma uğrayan şehirlerden Hatay'daki havalimanının durumu.

Depremin ardından çöken havalimanı pisti daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekiplerinin de yardımıyla onarılmıştı. Ancak onarım işlemlerinin uçakların yolculu şekilde inmesine engel teşkil ettiği belirtildi.

Pistin yeniden onarımı için mayıs ayı işaret edilirken kente 17 Mayıs’a kadar olan ‘gidiş’ uçuşları durduruldu. Bu tartışmalar arasında Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, havalimanının 17 Mayıs'a kadar kapatıldığını doğruladı.

‘En az 500 bin seçmenimiz yok’

Yılman, Lütfü Savaş'ın kendisine depremlerin ardından şehirdeki seçmen sayısının değişimiyle ilgili de bilgi verdiğini ve "En az 500 bin seçmenimiz yok, bu Millet İttifakı’nın aleyhine" dediğini yazdı. Yılman'ın paylaşımı şöyle:

"Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş aradı az önce… Hatay Havalimanı 17 Mayıs’a kadar kapanmış. Nedenini bilmiyorlar. Ve başkan yazımı doğruluyor. Şu an en az 500 bin seçmenimiz yok diyor. Ve bu Millet İttifakı’nın aleyhine diye de ekliyor. Bu işe el atılmalı."