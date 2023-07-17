Hatay'da dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor: 1500 kişi tahliye edildi

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Havadan ve karadan müdahaleye rağmen yayılmaya devam eden alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 1500 kişi bölgeden tahliye edildi.

Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yanısıra Jandarma Güvenlik güçleri ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve çevre illerdeki belediyeler de müdahale ediyor.

Kınalıtepe mevkiinde yayılmaya devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede yaşayan 1500 kişi tahliye edildi.

Yetkililer, yangında 12 mesken ve 4 sivil aracın kullanılamaz hale geldiği, can kaybının ise yaşanmadığını açıkladı.

Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş, dün ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Öte yandan Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmış, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.