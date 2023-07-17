Çanakkale'de dün çıkan orman yangını sürüyor, Ayvacık'ta da yangın çıktı

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında dün başlayan orman yangını halen kontrol altına alınamazzken, bugün de Ayvacık ilçesinde Tabaklar Köyü'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 28 personel görevlendirildi. Ekipler yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan da müdahale ediyor.

Dün başlayan yangın rüzgar nedeniyle hız kazandı

Dün Kızılkeçili köyü yakınlarında saat 16.31'de başlayan yangına müdahale ise sürüyor.

6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale edilen yangının rüzgar nedeniyle hız kazandığı belirtildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kemel köyünün daha önce önlem olarak boşaltıldığını aktaran Aktaş, "Yangın bölgesindeki köylerde teyakkuzdayız. Gerek duyulursa onları da boşaltabiliriz. Boşalttığımız birkaç hane var tedbiren. Diğerlerinde de çalışıyoruz" dedi.

5 köyde vatandaşlardan evlerini boşaltmaları istendi

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınının rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdığı, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir."

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştı.