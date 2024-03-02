Hatay'da bir ayda 46 konteyner yandı

6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da kurulan konteyner kent sayısı 150'yi aştı. Son dönemde konteynerlerde çıkan yangınların sayısı hızla artarken sadece 1 ayda 46 konteynerde yangın çıktı.

Yapılan incelemede bu yangınların 32’sinin elektrik kontağından kaynaklandığı, kalan 14 konteyner yangınının ise söndürülmeden atılan veya unutulan herhangi bir ateş sonucu çıktığı saptandı.

DHA'ya konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 1. Bölge Müdürü Selçuk Ersoy, yangınların temel sebebinin konteynerlere sonradan eklenerek elektrik yükünü artıran elektronik aletler olduğunu söyledi.

Konteynerlerin elektrik aksamı döşenirken, büro tipi buzdolabı ve az sayıda elektronik alet kullanımını kaldıracak şekilde yapıldığını belirten Selçuk Ersoy, yurttaşların konteynere sonradan getirdiği ev tipi buzdolabı ile çamaşır makinelerinin elektrik yükünü artırıp kısa devreye sebep olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca konteyner kentlerde çıkan yangınların aradaki mesafenin çok kısa olması nedeniyle diğer konteynerlere sıçramadığı belirtildi.

Konteynerlerde kalan yurttaşlara itfaiye tarafından yangın eğitimi veriliyor.