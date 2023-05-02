'Hatay'da 2 bin sahipsiz mezar var, 475 bin kişi göç etti'

Depremin ardından Hatay'dan diğer kentlere göç edenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını aktaran Lütfü Savaş, hâlâ kimliği tespit edilemeyen cenazeler olduğuna dikkat çekti.

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinde en ağır hasarı alan Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş, kentteki sahipsiz mezar sayısının 2 bin civarında olduğunu açıkladı.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile (TGC) buluşan Savaş'ın açıklamalarını köşesine taşıdı.

Savaş'ın açıklamaları şöyle:

"Depremlerde 22 bin 979 can kaybımız var.

Bir ara sahipsiz mezar sayısı 4 bini aşmıştı. Şu anda 2 bin dolayında sahipsiz mezar var.

Bütün uzmanlar artçı sarsıntılar devam ederken beton dökülmesinin doğru bir tutum olmadığını söylüyor. 6 Şubat 2023’ten beri 26 bin sarsıntı yaşadık.

Hatay’dan başka kentlere giden vatandaşlarımız 475 bin civarında. Bunların 200-250 bini seçmen. Yani 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 200-250 bin seçmenimiz azalmış olacak.

Çeşitli kuruluşlar konteyner kentler oluşturuyor. Ancak, yine de yetersizlik söz konusu. Bizim hesaplarımıza göre hâlâ 30 bin dolayında konteynere ihtiyaç var."

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