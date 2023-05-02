'Hatay'da 2 bin sahipsiz mezar var, 475 bin kişi göç etti'

6 Şubat depremlerinde en ağır hasarı alan Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş, kentteki sahipsiz mezar sayısının 2 bin civarında olduğunu açıkladı.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile (TGC) buluşan Savaş'ın açıklamalarını köşesine taşıdı.

Savaş'ın açıklamaları şöyle:

"Depremlerde 22 bin 979 can kaybımız var.

Bir ara sahipsiz mezar sayısı 4 bini aşmıştı. Şu anda 2 bin dolayında sahipsiz mezar var.

Bütün uzmanlar artçı sarsıntılar devam ederken beton dökülmesinin doğru bir tutum olmadığını söylüyor. 6 Şubat 2023’ten beri 26 bin sarsıntı yaşadık.

Hatay’dan başka kentlere giden vatandaşlarımız 475 bin civarında. Bunların 200-250 bini seçmen. Yani 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 200-250 bin seçmenimiz azalmış olacak.

Çeşitli kuruluşlar konteyner kentler oluşturuyor. Ancak, yine de yetersizlik söz konusu. Bizim hesaplarımıza göre hâlâ 30 bin dolayında konteynere ihtiyaç var."