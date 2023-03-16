Hatay Valisi vekillik için istifa etmişti: AKP 'canla başla çalıştığını' savundu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen il olan Hatay'daki afet çalışmalarını 39. gününde AKP milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

CNN Türk yayınına katılan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Doğan'ı savunarak her vatandaşın görevi ne olursa olsun siyasete girme hakkı bulunduğunu söyledi.

Doğan’ın depremin ilk anından itibaren Hatay’da canla başla çalıştığını iddia eden Kurtulmuş, “Kendi tercihidir. Kimler, nereden aday olacak bunlar partinin yetkili kurullarının önüne gelir ve karar orada verilir. Aday olmak hakkını kullanmıştır” ifadelerini kullandı.