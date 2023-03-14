Hatay Valiliği'nden 'bayrak' açıklaması: 'Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır'

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir mezarlıkta asılı olan Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait bayrağın indirilmesi için Ankara'dan talimat verildiğini söylemişti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hatay Valiliği, Türk bayrağının Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından söküldüğünü ve ilgili personel hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Depremde vefat eden vatandaşlarımızın defin işlemleri Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesi tarafından Valiliğimizce belirlenen Narlıca bölgesine yapılmıştır.

Mezarlığa tarafımızdan prefabrik Mescit yapılmış olup sürekli olarak Kur’an’ı Kerim okunmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan Büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk Bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup Emniyet Birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk Bayraklarımız yerlerine asılmıştır.

Şanlı Bayrağımız Namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz.

Ayrıca alana asılı Türk Bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır."