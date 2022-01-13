Hatay Valiliği: Afrin'de patlama gerçekleşti, 3 kişi yaralandı

Hatay Valiliği, Suriye kenti Afrin'deki canlı bomba olduğu değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi

Hatay Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye kenti Afrin'de saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda saldırı gerçekleştiğini belirtti.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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