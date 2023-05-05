Hatay'da saat 16.45'te bir deprem meydana geldi.
AFAD Samandağ ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu. AFAD'dan yapılan duyuruda depremin 16,01 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hatay Samandağ'da deprem
AFAD Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Hatay'da saat 16.45'te bir deprem meydana geldi.
AFAD Samandağ ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu. AFAD'dan yapılan duyuruda depremin 16,01 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.