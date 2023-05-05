Hatay Samandağ'da deprem

AFAD Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Hatay'da saat 16.45'te bir deprem meydana geldi.

AFAD Samandağ ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu. AFAD'dan yapılan duyuruda depremin 16,01 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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