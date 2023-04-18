'Hatay havalimanının seçim sonrası taşınması planlanıyor'

Depremde hasar gören ve 17 Mayıs'a kadar yolcu uçuşuna kapatılan Hatay Havalimanı'nın taşınması planlanıyor.

Diken’in DHMİ kaynaklarından edindiği bilgiye göre havalimanının 17 Mayıs’tan sonra da tam kapasiteyle hizmet vermesi mümkün görünmüyor. DHMİ’nin kısmi onarım sonrası üst makamlara ilettiği bilgilere göre, havalimanının kullanılmayan 918 metrelik kısmı büyük risk barındırıyor.

918 metrelik kısmın altındaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çökme tehlikesi giderek büyüyor. Havalimanının yapımı sırasında bunu önleyecek tedbirlerin alınmadığı belirtiliyor.

Kaynakların aktardığına göre, pistin geri kalan 2 bin metrelik kesiminin altında da su seviyesi yükseldi. Belli aralıklarla uçakların indiği ve yolcuların yalnızca kentten ayrılmak için kullandığı pistin geri kalanında da çökme riski bulunuyor. Bu nedenle her iniş-kalkış öncesi ve sonrasında pistin çöküp çökmediği kontrol ediliyor.

Havalimanının yeniden inşa edileceği adres için arayışın başladığı belirtiliyor. Henüz resmi bir ihale sürecinin başlatılmadığı taşınma sürecinin seçim sonrasına bırakılması üzerinde duruluyor.