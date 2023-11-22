Hatay Havalimanını 'sabıkalı' şirket yenileyecek: İnşa ettiği otoyol depremde yarılmıştı

Hatay Havalimanı, Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar gördü. Yedi yerinden kırıldığı açıklanan pistin yenileneceği, bunun için de ihale açılacağı daha önce duyurulmuştu.

T24 yazarı Çiğdem Toker, resmi olarak henüz açıklanmayan ihalenin elektronik ihale olarak yapıldığını ve yaklaşık 7 milyar 600 milyon lira civarında bir teklif veren Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat şirketinin tercih edileceğini aktardı.

Silahtaroğlu şirketinin bu projede de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılan hikayesine dönen pist inşaasını birlikte üstlendiği Set Grup adlı taşeron şirketle çalışacağı iddia edildi.

Toker, ortaklığı şu sözlerle hatırlattı:

''Silahtaroğlu, havalimanı sektörünü izleyenlerin çok da yabancısı olduğu bir firma adı değil. Adı DHMİ'nin Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist için 2022 yılında açtığı "3. Etap Güçlendirme İşini" üstlenen ortaklıkta geçmiş, "Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat- Ek-Pet İnşaat – Teknomel Yapı", ikinci pisti güçlendirme çalışmasını 550 gün içinde tamamlamayı taahhüt etmişti. Ta o zamandan gerçekçi olmadığı belirtilen bu süre de 2023 seçimleri öncesine rastlıyordu, ancak olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçenlerde açacağı duyurulan Sabiha Gökçen ikinci pisti, mania ve diğer eksiklikler nedeniyle DHMİ'nin "notam"ına konu olmuş, pistin açılışının en az üç ay gecikeceği belirtilmişti.''

Sabıkalı şirketin inşa ettiği otoyol depremde yarılmıştı

Malatya'da inşa edilen deprem konutları işini de üstlenen Silahtaroğlu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Ankara’daki binasını yapmıştı. Bina, geçen yıl fırtınada zarar görmüş, dış cephesi sökülmüştü.

Öte yandan şirket, depremler sırasında yarıklar oluşan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nu da inşa etti.