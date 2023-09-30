Hatay Erzin Hastane Başhekimi Covid-19’dan hayatını kaybetti

Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi 59 yaşındaki Dr. Ersin Mahmutluoğlu , tedavi gördüğü Hatay Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. TTB, Mahmutluoğlu’nun COVİD-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir. Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Eris varyantına dikkat

TTB açıklamasında ayrıca kapalı ortamlarda maske kullanımını önerilerek, “Tekrarlıyoruz: Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı. El yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemleri alınmalıdır. Unutmayalım; kapalı ortamlarda maske, bizi ve sevdiklerimizi koruyacaktır” denildi.