Hatay Defne’de bitmeyen evlerin anahtarı verildi, konteynerler boşaltıldı, kira desteği kesildi: Depremzedeler ortada kaldı

6 Şubat depremlerinin en ağır yıkımı yarattığı Hatay’da, aradan geçen zamana rağmen barınma ve altyapı krizi derinleşerek sürüyor. Rezerv yapı alanı ilan edilen bölgelerde inşaatlar henüz tamamlanmadan yapılan anahtar teslimlerinin ardından, depremzedelerin kaldığı konteyner kentlerin boşaltılması ve kira yardımlarının kesilmesi yurttaşları çaresiz bıraktı.

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Armutlu, Elektrik ve Çekmece mahallelerinde hak sahibi olan depremzedeler, Defne Halk Temsilcileri Meclisi ile birlikte tamamlanmayan konutların önünde bir araya gelerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Yapımına deprem sonrası ilk başlanan yerler arasında bulunmasına rağmen hâlâ şantiye görünümünde olan binaların tamamlama sürecinin bir yılı bulacağını belirten mahalle sakinleri, hem maddi hem de barınma açısından büyük bir çıkmaza sürüklendiklerini vurguladı.

Hazır olmayan binalara anahtar teslimi yapıldı

Açıklamada konuşan Defne Halk Temsilcileri Meclisi üyesi Hizam Hasırcı, Armutlu ve Elektrik mahallelerinin sakinleri olarak sorunlarını duyurmak için toplandıklarını belirterek katılanlara teşekkür etti. AFAD ve Valiliğin, Bakanlık talimatıyla yurttaşları konteyner kentlerden çıkardığını ve kira yardımlarını kestiğini hatırlatan Hasırcı, evlerin oturuma hazır olmadığını vurguladı.

Hasırcı, yaşanan süreci şu sözlerle eleştirdi:

"Evler hazır halde olmadığı halde kira yardımlarını kesip konteyner kenti boşaltmak bu halka yapılacak en büyük zulümdür. Daha önce de konteyner kentlerin önünde bunu dillendirmiştik. Bu uyarılarımızı yapmıştık. Bizi dinlemediler. Burada evler yapılmış. Birçok eksiklik var. Evlerde çatlaklar var. Ciddi sorunlar var. Elektrik yok, doğalgaz yok. Su bağlanmamış. Vatandaşı konteyner kentten çıkarıp anahtar teslimi yapıyorsunuz. Hazır olmayan binalara nasıl girsin?"

Hizam Hasırcı

İki ay geçti, eksikler yüklenici firma tarafından giderilmedi

Mahalle sakinlerinden depremzede Ahmet Gülüm ise 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da yapımına ilk başlanan mahallelerden birinin Armutlu ve Elektrik mahalleleri olduğunu hatırlattı. Başka pek çok noktada inşaatların bitip yurttaşların evlerine yerleştiğini ancak kendi mahallelerinde çalışmaların muhtemelen bir sene daha süreceğini ifade eden Gülüm, Armutlu ve Çekmece rezerv yapı alanı kapsamındaki konutlarda yaşanan aksaklıkları aktardı.

Anahtar teslim süreçlerinin üzerinden iki ay geçmesine rağmen dairelerdeki ve ortak alanlardaki yapısal ve tesisat eksikliklerinin giderilmediğini kaydeden Gülüm, şu bilgileri paylaştı:

"Anahtarımızı teslim almış olmamıza karşın daire içerisinde ince işçilik, elektrik, su, doğalgaz ve altyapı bağlantıları eksikliklerinin tamamlanmamış olması, bina içi ortak alanların ve çevre düzenlemesinin oturuma elverişli hale getirilmemesi, teslim sırasında tutanak altına alınan veya şifahi olarak bildirilen kusurların aradan geçen iki ay süreye rağmen yüklenici firma tarafından giderilmemesi nedeniyle konutlarımıza fiilen taşınamamakta ve yaşamımızı kuramamaktayız. Hem mevcut barınma koşullarımızda hem de maddi anlamda ciddi bir mağduriyet yaşamaktayız. Defne ilçesi Elektrik, Armutlu ve Çekmece rezerv yapı alanlarında yer alan konutlarımızdaki tüm eksik ve kusurlu imalatların yüklenici firma nezdinde ivedilikle denetlenerek tamamlanmasını, oturuma engel teşkil eden altyapı ve işçilik sorunlarının en kısa sürede giderilmesini talep ediyoruz."

Mahalle sakinlerinden Ahmet Gülüm

'Makinelere bağlı engelli çocuğum var, kiradan çıkmak zorunda kaldım'

Mahalle sakinlerinin anlattıkları, barınma krizinin ulaştığı insani boyutu da gözler önüne serdi. Bir başka mahallesi sakini, ödediği yüksek kira nedeniyle evden çıkmak zorunda kaldığını ancak yeni dairesine de taşınamadığını söyledi.

24 yaşında yatalak engelli bir çocuğu olduğunu dile getiren yurttaş, "Yaklaşık bir hafta önce kiradaydım. Kiradan çıkmak zorundaydım çünkü 15 bin lira kira ödüyorum. Benim engelli çocuğum 24 yaşında, yatalak bir hasta ve makinelere bağlı. Güneş görmesi gerekiyor" diyerek yaşadıkları çaresizliği anlattı.

Deprem bölgesinde unutulmaya terk edilen yurttaşların sesini duyurmaya, barınma hakkı mücadelesini görünür kılmaya devam ediyoruz. Gerçeklerin üzerinin örtülmemesi için siz de soL’a güç verin.

Valiye çağrı: 'Gelin gözlerinizle görün, burada yaşanılır mı?'

Bir başka mahalle sakini ise devlet yetkililerine ve Hatay Valisine seslenerek bölgeye gelip durumu yerinde incelemelerini istedi. Mahalle sakini, "Devlet büyüklerine sesleniyorum. Sayın Valimize sesleniyorum. Lütfen buraya gelip bu konuya bir el atsınlar. Kendi gelmezse yardımcısı, yardımcısı gelmezse kendisine yakın biri gelsin. Gelin burada gözlerinizle görün. Belki inanmıyorlar ama gelin bakalım burada yaşanılır mı?" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda yeniden söz alan Defne Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Hizam Hasırcı, mahalle halkının haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceğini belirterek yetkililere şu sözlerle seslendi:

"Armutlu ve Elektrik mahallelerinin sahipsiz olmadığını göreceksiniz. Hakkımızı alana kadar alanları terk etmeyeceğiz. Buradan bütün yetkililere duyurumuzdur."

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.