Hatay cezaevinde isyan iddiası: '3 mahkum yaşamını yitirdi'

Hatay T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda dün öğlen saat 13.00’da hükümlü ve tutukluların bulunduğu 2 ayrı blokta mahkumların koğuşu ateşe vererek isyan girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, cezaevi savcısı ve müdürünün talebi ile Yayladağı Cezaevi Jandarma emrinde görevli personeller isyana müdahalede bulundu. İsyanın ve yangının büyümesi ile çevre ilçelerden ve komando birliklerinden takviye kuvvetler cezaevine sevk edildi. Yaklaşık 250 kişilik mahkum grubunun cezaevinden çıkmaya çalıştığı ileri sürüldü. 12 mahkum yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Mahkumlardan üçünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezaevinin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı bütün hükümlü ve tutukluların çevre illerdeki Ceza İnfaz Kurumlarına nakledileceği bildirildi.