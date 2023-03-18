Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Birçok insanımız soğuktan ve gecikmeden hayatını kaybetti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği “04.17: Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Kriz Yönetimi” konulu toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Lütfü Savaş, "Birçok insanımızı maalesef koordine olamamamız, hızlı davranamamamızdan ve iletişimin kopukluğundan dolayı kaybetmek mecburiyetinde kaldık. Bu sadece bize değil, tüm ülkemize ve dünyaya ders olur. Birçok insanımız soğuktan ve gecikmeden dolayı hayatını kaybetti. İletişimsizlikten dolayı hayatını kaybetti" dedi.

"347 bin binanın 93 bin küsürü yıkılmıştı ve çok ağır hasarlıydı" diyen Savaş, şöyle konuştu:

"Bir yandan hayat devam ediyordu. Hayat devam ederken de insanlarımızın bir kısmını, en azından açıkta kalan insanlarımızın önce battaniye, sonra çadır, daha sonra tuvalet, banyo, giyecek, yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik. Şu anda çadır ve konteynır ihtiyacımız, banyo, tuvalet ihtiyacımız hâlâ var. İnsanlarımızın büyük bir çoğunluğu evde yemek yapamadığı için yemek yapan mutfaklara ihtiyacımız var. Tüm bunların dışında, iş dünyasının tekrardan hayata başlaması, çalışan insanlarımızın hayata tutunması, barınma sorunlarının çözülmesi, yapabilirsek eğitim yuvalarının hazırlanması için gayret ediyoruz. Tüm bunların dışında da depremlerden ders alıp önümüzdeki süreçte Hatay’ın tekrardan ayağa kalkması için çalışmalar yapıyoruz." (ANKA)