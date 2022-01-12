Hastaneye kaldırılan Temel Karamollaoğlu'na ilişkin açıklama

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, koronavirüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Genel sağlık durumu oldukça iyi olan Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır. Bu süreçte kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir an olsun dualarını eksik etmeyen teşkilat mensuplarımıza ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli Genel Başkanımız, kendisini merak eden, gelişmeleri yakından takip eden ve şifa temennilerini paylaşan herkese selam ve muhabbetlerini iletmektedir."