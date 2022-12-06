Hastaneye kaldırılan İYİP'li vekille ilgili CHP'den ilk açıklama

Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında çıkan arbedede AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atmış, AKP'li vekilin parmağındaki yüzük, Örs'ün kafasının açılmasına yol açmıştı. Kalp rahatsızlığı bulunan Örs hastaneye kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKP'li Zafer Işık "Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim" demişti.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında olaya değinen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Kalbinde pil takılı olan Hüseyin Örs, milletvekili olarak kendi fikirlerini söylerken AKP'li milletvekili Zafer Işık tarafından yumruklandı. AKP zorbalığı daha nereye kadar varacak?” diye konuştu.

Örs’ün sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaşan Özkoç, “Hüseyin Örs ile ilgili aldığımız bilgi, şu anda kalp ritminin düzeninin sağlanabilmesi için uyutuluyor” dedi.

'Bunun hesabını AKP iktidarı verecek mi?'

Özkoç, "Bunun hesabını AKP iktidarı, bu aşağılık saldırıyı yapan Zafer Işık verecek mi? Vermeyecek. Peki kendi aralarında yaptıkları çok matah bir şeymiş gibi gülüşerek konuşuyorlar mı? Konuşuyorlar. TBMM'de bir milletvekilinin Allah muhafaza başına bir şey gelse, bunun hesabını kim verecek? Hiç kimse. Çünkü AKP iktidarının zorbalıkla yönetim anlayışı işte tam da budur. Milletin üzerinde yaratılan baskı da budur" ifadelerini kullandı.