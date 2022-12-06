İYİP'ten ilk açıklama: Milletvekilimiz Hüseyin Örs yoğun bakımda

Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında çıkan arbedede AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atmış, AKP'li vekilin parmağındaki yüzük, Örs'ün kafasında şişlik ve kızarıklığa yol açmıştı. Kalp rahatsızlığı bulunan Örs hastaneye kaldırılmıştı.

Canlı yayında açıklama yapan İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu Örs'ün olayı yatıştırmaya çalışırken AKP'li milletvekilinin saldırısına uğradığını açıkladı. "Demokrasi adına utanç verici bir gün yaşandı" diyen Zorlu, Örs'ün sağlık durumunu paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

İYİP Isparta Milletvekili olan Aylin Cesur ise "Saldırı sonrası başına aldığı darbenin ardından sağlık durumunun iyi olmadığını gördük. Geçen sene pil takıldığını bildiğim için EKG çekilmesini istedim. Kalbin ritminin bozulduğunu gördük. Güven Hastanesi'ne götürdük. Hocalarımız ilk müdahaleyi yaptık. Hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda. Ağır bir tedavi uygulanıyor. Arkadaşımız ölümden döndü Kendisi uyutuluyor" şeklinde konuştu.