Hastanelerde çalışan doktor sayısı, Diyanet'in personel sayısının gerisinde kaldı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de hastanelerde çalışan doktor sayısını 133 bin 418 olarak açıkladı. Doktor sayısı, 2023'te 36 milyar liralık bütçesiyle altı bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 141 bin 769 olan personel sayısının gerisinde kaldı.

Sözcü’den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 faaliyet raporunda, 2022'de 137 bin 563 olan personel sayısının 2023'te 141 bin 769'a yükseldiği bilgisi yer aldı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçenin yüzde 81,27'sini personel giderlerine harcadığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in soru önergesine verdiği yanıt ise Diyanet ile sağlık teşkilatı arasındaki personel sayısı farkını ortaya koydu. Koca, hekim sayısı konusunda Türkiye’nin OECD ortalamasının gerisinde olduğunu söyledi.

Koca, “Ülkemizdeki hekimlerin 133 bin 418'i hastanelerde çalışmakta olup bunlardan 72 bin 002'si Sağlık Bakanlığı'nda, 39 bin 991'i üniversitelerde, 21 bin 425'i ise özel sektörde görev yapmaktadır. OECD ülkelerinde yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 2019'da 365'tir. Yüz bin kişiye düşen hekim sayısında OECD/Türkiye oranı 1.67'dir” açıklamasında bulundu.