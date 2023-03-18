Kamu kurumlarını geride bıraktı: Diyanet taşınmazlarıyla zirvede

Vakıflar Genel Müdürlüğü verilerine göre toplam bin 731 olan tahsisli hayrat taşınmazlarının 961'ini kullanan Diyanet, tüm kamu kurumlarını geride bıraktı.

Bütçesi ve fetvalarıyla yurttaşların tepkisini çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, taşınmaz tahsisi yapılan kurum ve kuruluşlar listesinde zirvede yer aldı. Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olan Heybeliada Sanatoryumu’nu ve Bomonti Bira Fabrikası’nın kalan binalarını da bünyesine katan Diyanet'in tahsisli taşınmaz sayısı 961’e ulaştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2022 yılında bin 731’e ulaşan tahsisli taşınmaz sayısının yüzde 55,5’ini Diyanet’e verilen taşınmazlar oluşturdu. 2016 ve 2017 yıllarında en çok taşınmaz meslek odaları, vakıf ve derneklere tahsis edilirken 2018 yılı itibarıyla Diyanet ilk sırada yer aldı.

Diyanet, 17 kurumu geride bıraktı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 2022 yılında tahsis edilen 58 taşınmaz ile birlikte toplam tahsisli taşınmaz sayısı bin 731'e ulaştı. Diyanet, 961 tahsisli hayrat taşınmazı ile 18 kurumun yer aldığı listenin ilk sırasında yer aldı. Diyanet’in ardından vakıflar, 259 tahsisli taşınmaz ile ikinci sıraya yerleşti.

Diğer bazı kurumlar ve tahsisli taşınmaz sayıları ise şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı: 195

Belediyeler: 136

Dernekler: 60

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 42

Üniversiteler: 20

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 14

Diyanet İşleri Başkanlığı, bünyesine kattığı tahsisli taşınmaz sayısı itibarıyla 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında zirveyi kimseye bırakmadı. 2017 yılında 161 vakıf taşınmazını kullanan Diyanet, bu sayıyı sürekli artırdı. Diyanet’e Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen taşınmazların sayısı, son yıllar itibarıyla şöyle:

2019: 899

2020: 921

2021: 935

2022: 961

Diyanet’e tahsis edilen taşınmazlar

2022 yılı itibarıyla elinde bulundurduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsisli taşınmaz sayısı 961’e ulaşan Diyanet, belediyeler ve milli emlak müdürlüklerinden de kritik konumlardaki taşınmazları bünyesine kattı. Diyanet’e tahsis edilen taşınmazlardan bazıları şunlar: