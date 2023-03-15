'Hastaneden randevu alamıyorum' deyip tüfekle rastgele ateş açtı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden randevu alamadığını söyleyen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Özel Harekat ekiplerinin de sevk edildiği olayda uzun uğraşlar sonucu şahıs, tüfeği yere bırakarak ekiplere teslim oldu.

DHA'nın haberine göre saat 05.30 sıralarında elinde pompalı tüfekle rastgele ateş açan bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. 21 yaşındaki M.K. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden randevu alamadığını söyleyerek 18 kez havaya ateş etti.

Polis ekipleri caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatırken saldırganı ikna etmeye çalıştı. Bu esnada adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi. İkna çalışmalarının devam ettiği esnada, Özel Harekat polislerinin kendisine yaklaştığını fark eden şahıs elindeki tüfeği yere bırakarak teslim oldu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.