Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı: 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hastanede maske takmama nedeniyle çıkan kavgada 9 hastane çalışanı yaralandı.

Haber Merkezi

Şanlıurfa'da  Birecik Devlet Hastanesi'nde hastane çalışanları ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle tartışma çıktı. 

AA'da yer alan habere göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu hastanenin 7 özel güvenlik görevlisi, 1 temizlik işçisi ile 1 röntgen teknisyeni yaralandı. Kavganın bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Kavga sırasında hastanenin camları ve eşyaları hasar gördü. Kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlatıldı.

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