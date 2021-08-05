Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı: 9 yaralı

Şanlıurfa'da Birecik Devlet Hastanesi'nde hastane çalışanları ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle tartışma çıktı.
AA'da yer alan habere göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu hastanenin 7 özel güvenlik görevlisi, 1 temizlik işçisi ile 1 röntgen teknisyeni yaralandı. Kavganın bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Kavga sırasında hastanenin camları ve eşyaları hasar gördü. Kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlatıldı.