Adalar vapurunda saldırgan bir grup, Peyk solisti İrfan Alış ve diğer yolculara saldırdı

Geçtiğimiz gün İstanbul Kınalıada'dan vapura binen saldırgan bir grup, vapur içinde yolculara saldırarak bazı kişileri darp etti.

Alternatif rock grubu Peyk'in üyeleri de Burgazada konseri sonrasında bu vapura binen yolcular arasındaydı. Maske takmadıkları için uyarılmalarının ardından yolculara saldıran grup, Peyk grubunun solisti İrfan Alış'ı da darp etti.

Alış, olayı soL'a değerlendirdi:

'Maske takın diye tepki gösterenlere saldırdılar'

Konser dönüşü vapura bindik. Üst güvertede oturuyorduk. Kınalıada'dan iri yarı, genç, kafaları traşlı adamlardan oluşan bir grup gemiye bindi. Maskesiz gezen bu grup, üst güverteye bizim yanımıza doğru gelirken, bir gruba "Maskenizi takın" dedi. Karşı grup da, maskesiz olmalarına tepki gösterenlere tekme tokat dalarak karşılık verdi.

'Organize hareket eden saldırgan bir grup'

Bundan sonrasında ortam adeta ringe döndü. "Yapmayın, durun, vurmayın" diyen herkese şiddet uyguladı bu grup. Ben de üst güvertede salon kapısına yakın bir koltukta oturuyordum, kavga edenler de benim çaprazımda duruyordu. Aramızda oturan müzisyenler de vardı Kınalıada'da program yapmış olan. Yanımda enstrümanı olan bir arkadaşım oturuyordu. Onu mesela darp etmişler "Ne bakıyorsun" diye, sonra gidiyorlar, başka birini dövmeye çalışıyorlar. Durdurmaya çalışanlar oldu, ancak bu grup çok organize bir şekilde saldırıyordu çevreye.

'Bir kadına saldıran kişiyi uzaklaştırırken darp edildim'

Burada ben, bir kadına tekme atılmasına tepki göstererek ayağa kalktım. Kadını vuran şahsı yakalayıp dış güverteye kadar uzaklaştırdım. Saldırgan grupsa benim ona vuracağımı düşündü, ben onu uzaklaştırana kadar yumruk ve tekme yedim. Sonrasında yere attım kendimi ve tekme atmasınlar diye kendimi yerde bulunan bir bölüme sakladım. Benim yerde dayak yediğimi sanan tanıdık arkadaşlar da panik oldu, sonrasında onlar da bu saldırgan grupla arbede yaşadı.

Sonrasında kavga durulunca ben "Sakin olun bir şeyim yok" diyerek kalktım, sakinleştirmeye çalıştırdım insanları. Tartışmaları yumuşatarak, kavgaları ayırdık.

'Şikayetçi olduk, kamu davası açılmasını umuyoruz'

Sonrasında saldırgan grup kaçmak isterken, biz polisleri aradık. Saldırganlardan şikayetçi olduk.

Bu vapura eğer bıçaklı, daha tehlikeli adamlardan oluşan bir grup girseydi, bu yaşananlar daha korkunç bir şekilde sonuçlanabilirdi. Bu grup güverte güverte rahat bir şekilde dolaştı vapurda, yolculara saldırgan bir şekilde davrandılar sürekli. Bir de biz şikayetçi olurken, saldırganlar gidip hastaneden darp raporu almaya çalıştı.

Belediyeye olayı bildirdik, kameraların incelenmesini istedik, vapur kaptanının da ifade vermesini bekliyoruz. Bu kameraların incelenmesi sonucu bir kamu davası açılmasını umuyoruz. Saldırganların bu yaptıklarından dolayı ceza alarak yaptıkları şeylerden dolayı en azından korkmalarını istiyoruz, çünkü bu adamların hiçbir şeyden korkuları yoktu. Çok profesyonel hareket ediyorlardı.

"Ben delikanlıyım, şöyleyim" diye diklenen insanlar, karakolda iki büklüm oldular.

'Nezarethaneye girdiğimize ilişkin iddialar asılsız'

Alış, olayın ardından nezarethaneye atıldıklarına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların ise doğru olmadığını aktardı. Alış, tomografi sonuçlarında olumsuz bir şey rastlanmadığını ve durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Şehir Hatları: Şikayetçi olunan kişiler hakkında tutanak tutuldu

Saldırıya uğrayan yolculardan Gözde Güldal da, sosyal medya hesabında olay sırasında yaşadıklarını yazarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Hatları'na bildirimde bulundu.

Güldal'a Twitter'da yanıt yazan Şehir Hatları, "Gözde Hanım, öncelikle böyle bir olay yaşadığınız için çok üzgünüz. Olay ile ilgili sahil güvenlik ekibinin kontrolünde polis çağrılarak görgü tanıklarıyla birlikte şikayetçi olunan kişiler polis merkezine götürülmüş ve tutanak tutulmuştur. Konunun takibini sağlayacağımızı bildirmek isteriz" dedi.