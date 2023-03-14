Hastane ek binası deprem yönetmeliğine uygun değil: 'Derhal boşaltılsın'

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının önünde açıklama yaptı. Binanın depreme dayanıklı olmadığını belirten Kazap, depremde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi’ni hatırlatarak bir an önce gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

'Ek bina derhal boşaltılsın'

Hastanede kendisinin de çalıştığını belirten Ali Fazıl Kasap, şunları söyledi:

"Neredeyse çocukluğumuzdan beri bu hastane var. Eski bir hastane, çok eski. Burası deprem yönetmeliğine uygun olmadığı, yıkılabilecek bir bina olduğu bilindiği halde yıllardır hizmet veriyor. Bunun yanı sıra inşaatı süren Kütahya Şehir Hastanesi de on dördüncü yılına girdi. 14 yıldır yapılamadı. Deprem bölgesinde Hatay’da bu tarzdaki bir ek bina yıkıldı ve yüz elliye yakın hasta ve en az bir o kadar da sağlık personeli göçük altında kaldı, diri diri can verdiler. Çoğu kurtarılamadı.

Bu faciayı Kütahya yaşamasın diye ben şöyle bir öneride bulunmak istiyorum; ek bina derhal boşaltılsın ve bunun yerine gerekirse valilik binası da olmak üzere sağlam kamu binaları geçici olarak hastane olarak kullanılsın. En kötü ihtimalle sahra hastanesine taşınalım ama bu binada sağlık hizmeti verilmese daha iyi olur çünkü deprem yönetmeliğine uygun olmadığı raporlarla daha önceden de sabit olan bu yerin boşaltılması gerekiyor. Bu insanları panik haline getirme değil, bir tedbirdir. Derhal yapılması gerekir. Yetkilileri de gerek Sağlık İl Müdürlüğü gerekse Valiliği, Bakanlığı bu konuda tekrar uyarmak istiyorum. İlçeler de dâhil olmak üzere bu tip hastaneler derhal boşaltılsın. İnsanımızın sağlığı, canı daha önemli." (ANKA)