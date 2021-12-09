'Hastalar randevu alamıyor, elden ödeme artıyor'

İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir, hastaların kamu hastanelerinde birçok branşta randevu alamadığını belirterek, "Hastalar özel sağlık sektörüne yönelmek zorunda kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu denetim yapmadığından dolayı fazla ilave ücret alınıyor. Daha çok cerrahi işlemlerde olmak üzere kayıt dışı olarak elden ödeme şeklinde uygulamalar çok hızlı artıyor" dedi.
ANKA'ya konuşan Demir, hastaların cildiye, göz, psikiyatri, kardiyoloji ve kulak burun boğaz branşları başta olmak üzere birçok yan dalda Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu alamadığını söyledi.
'Ağız ve diş sağlığı sorunu olan vatandaşlar mecburen özel diş hekimliği merkezlerine gitti'
Kamu hastanelerinde sağlık hizmetine ulaşamayan yurttaşların muayene olabilmek için özel sağlık kuruluşlarına yöneldiğini ve bıçak parası şikayetlerinin de arttığını söyleyen Ergün Demir şöyle konuştu: