'Hastalar randevu alamıyor, elden ödeme artıyor'

İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir, hastaların kamu hastanelerinde birçok branşta randevu alamadığını belirterek, "Hastalar özel sağlık sektörüne yönelmek zorunda kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu denetim yapmadığından dolayı fazla ilave ücret alınıyor. Daha çok cerrahi işlemlerde olmak üzere kayıt dışı olarak elden ödeme şeklinde uygulamalar çok hızlı artıyor" dedi.

ANKA'ya konuşan Demir, hastaların cildiye, göz, psikiyatri, kardiyoloji ve kulak burun boğaz branşları başta olmak üzere birçok yan dalda Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu alamadığını söyledi.

'Ağız ve diş sağlığı sorunu olan vatandaşlar mecburen özel diş hekimliği merkezlerine gitti'

Kamu hastanelerinde sağlık hizmetine ulaşamayan yurttaşların muayene olabilmek için özel sağlık kuruluşlarına yöneldiğini ve bıçak parası şikayetlerinin de arttığını söyleyen Ergün Demir şöyle konuştu:

"Özellikle riskli gruplara yönelik sağlık hizmetlerine erişimde bir planlama yapılmadı. Bu durumda yaşlı hastalar, gebeler, ameliyat olması gerekenler, hematoloji ve onkoloji hastaları özel sağlık kuruluşlarına yönelmek durumunda kaldı. Ayrıca pandemiyle birlikte diş hekimleri filyasyon ekiplerinde görevlendirildi. Bu uygulama, kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin aksaması sonucunu doğurdu. Ağız ve diş sağlığı sorunu olan vatandaşlar mecburen özel diş hekimliği merkezlerine gitti. Hekim emeğinin değersizleştirilmesi, kötü çalışma koşulları, muayene sürelerinin 5 dakikaya indirilmesi sonucu da istifa veya emeklilik yoluyla kamu hastanelerinden istifa ederek ya da emekli olarak ayrılan hekim sayısı son iki yılda 10 bine yaklaştı.

'Sosyal Güvenlik Kurumu denetim yapmıyor'

Parası olan veya borç para bulabilen özel sağlık kuruluşlarında tedavi oluyor. Bu durumu fırsat olarak gören birçok özel hastane ve sağlık kuruluşu, kayıt dışı olarak her türlü tıbbi işlem için Sağlık Uygulama Tebliği bedellerinden yüzde 200 ve ötesinde ücret talep ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu denetim yapmıyor. Daha çok cerrahi işlemlerde olmak üzere kayıt dışı olarak elden ödeme şeklinde uygulamalar çok hızlı artıyor. Sağlık Bakanı, vatandaşların muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu alamamalarının en önemli nedeninin kışkırtılmış sağlık sistemi ile hekim emeğinin değersizleştirilmesine bağlı hekim istifaları veya kamudan emekli olanlarının sayılarının 10 bine yaklaşmış olduğunu çok iyi bilmektedir. Ancak Bakan, sorunu çözmek yerine daha karmaşık hale getirilmesine katkı veriyor."