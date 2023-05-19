Hasta yakınlarından sağlık çalışanına darp

Ankara'da 14 Mayıs gecesi Keçiören'de meydana gelen olayda, 112 Acil Sağlık Merkezi ekibi, kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan hastaya müdahale için yola çıktı.

DHA’nın haberine göre, hasta yakınları, geç geldikleri gerekçesiyle sağlık görevlilerine tepki gösterdi. Acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç hasta yakını S.K.'nin itmesiyle binanın merdivenlerinden yuvarlanarak düştü. Kılıç, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kılıç'ın sol bacağında kırık, sol el başparmağı ve el bileğinde ise hareket ve his kaybı oluştuğu belirlendi.

Rabia Kılıç ve ekip arkadaşları, S.K. hakkında şikayette bulundu.