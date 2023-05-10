Hasta nakil ambulansı hasta almaya giderken haczedildi

İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı, 2017 yılından kalan borçlar nedeniyle hasta almaya giderken haczedildi.

HalkTV'nin haberine göre, 34 EZC 249 resmi plakalı araç, bel kırığı olan 80 yaşındaki H.K.'yi Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesi'nden Esenyurt'taki evine götürdüğü sırada polis ekipleri tarafından hastane yakınında durduruldu.

Durdurulan hasta nakil ambulansının geçmiş döneme ait bir icra borcu nedeniyle hacizli olduğu tespit edilince, araç bağlandı.

Polis ekiplerinin ambulansı bağlamasının ardından hastanede sevk bekleyen hasta, çıkarılamadı.